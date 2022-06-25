https://news.day.az/azerinews/1473549.html "Evlilik hakkında her şey"in aktrisası yeni serialda
"Evlilik hakkında her şey"in aktrisası yeni serialda
Sonuncu dəfə "Evlilik hakkında her şey" serialında rol alan aktrisa Gökçe Eyüboğlunun yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Çekiç ve gül: Bir Behzat Ç hikayesi" serialında rol alacaq. Gökçe ekran işində prokuror "Belgin" obrazına həyat verəcək.
Qeyd edək ki, serial "BluTv"də yayımlanacaq.
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