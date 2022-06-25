"Evlilik hakkında her şey"in aktrisası yeni serialda

Sonuncu dəfə "Evlilik hakkında her şey" serialında rol alan aktrisa Gökçe Eyüboğlunun yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Çekiç ve gül: Bir Behzat Ç hikayesi" serialında rol alacaq. Gökçe ekran işində prokuror "Belgin" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, serial "BluTv"də yayımlanacaq.