https://news.day.az/azerinews/1475390.html "Masumlar apartmanı"nın aktyor yeni serialda
"Masumlar apartmanı"nın aktyor yeni serialda
"New Amsterdam" serialının Türkiyə versiyasında rol alacaq baş rol bəlli olub.
Day.Az xəbər verir ki, ekran işində sonuncu dəfə "Masumlar apartmanı" serialında rol alan aktyor Tansel Öngəl rol alacaq.
"Yeni İstanbul" adlı serial "Show" telekanalında yayımlanacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре