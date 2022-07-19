https://news.day.az/azerinews/1479766.html O da Neslihanla Kadirin serialında olacaq - FOTO
O da Neslihanla Kadirin serialında olacaq - FOTO
"Star" telekanalında yayımlanması planlaşıdırılan "Gecenin ucunda" serialının heyətinə yeni simalar daxil olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində aktrisa Ebru Aykaç rol alacaq. O, layihədə aktrisa Neslihan Atagülün canlandıracağı "Macide" obrazının anası "Şermin"ə həyat verəcək.
Qeyd edək ki, serialın digər baş rollarını Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal ifa edəcək.
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