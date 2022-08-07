https://news.day.az/azerinews/1485339.html Ərdoğan yerli “Togg” elektrik avtomobilini sınaqdan keçirib - FOTO - VİDEO
Ərdoğan yerli “Togg” elektrik avtomobilini sınaqdan keçirib - FOTO - VİDEO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yerli "Togg" elektrik avtomobilini sınaqdan keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, avtomobildə Türkiyə lideri ilə yanaşı, "Türkiyə Avtomobilləri" Təşəbbüs Qrupunun (TOGG) idarə heyətinin rəhbəri Mehmet Gürcan da olub.
Qeyd edək ki, "Togg"un seriyalı istehsalına hazırlığın bu il oktyabrın 29-dək başa çatdırılması planlaşdırılır.
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