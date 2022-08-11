"Yasak elma"nın aktrisası yeni serialda

Türkiyəli aktrisa Şafak Pekdemirin yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Senden daha güzel" serialında rol alacaq. O, 10-cu bölümdən etibarən izləyicilərin qarşısına çıxacaq. Şafak layihədə "Sevda" obrazına həyat verəcək.

Xatırladaq ki, serialın baş rollarını Cemre Baysəllə Burak Çelik paylaşır.

Qeyd edək ki, Şafak son olaraq "Yasak elma", "Yalancılar ve mumları" kimi ekran işlərində rol alıb.