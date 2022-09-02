Argentinada vitse-prezidentə silah doğruldan şəxs saxlanılıb

Argentinada polislər vitse-prezident Kristina Fernandes de Kirşnerə onun evi qarşısında silah doğruldan şəxsi saxlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, insident Fernandes de Kirşner evinin qarşısında avtomobilindən düşərkən baş verib. Telekanallarda nümayiş etdirilən kadrlarda izdihamın arasında dayanan şəxsin silahı qaldıraraq vitse-prezidentə doğrultduğu görünür. O, Fernandes de Kirşnerə yaxınlaşmağı da bacarıb. Lakin daha sonra silahlı şəxs polislər tərəfindən saxlanılıb.

İlkin məlumata əsasən, saxlanılan şəxs Braziliya vətəndaşıdır. Əvvəllər o, qanunsuz silah saxladığına görə artıq saxlanılıb.