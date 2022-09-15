Türkiyə mediası Azərbaycan diasporunun Ermənistanın təxribatına dair bəyanatlarını yayıb
Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın dövlət sərhədində Ermənistanın törətdiyi genişmiqyaslı təxribatı ətraflı şəkildə işıqlandırmaqdadır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, müxtəlif xəbər saytlarında yayımlanan məlumatlarda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin Ermənistanın növbəti hərbi cinayətini sərt şəkildə qınayan, Azərbaycan Prezidentini, xalqını və Silahlı Qüvvələrini dəstəkləyən bəyanatlarına və fikirlərinə yer verilib.
Həmin yazıları ətraflı şəkildə aşağıdakı linklərdən oxumaq mümkündür:
https://www.krttv.com.tr/m/dunya/tadiv-baskani-attar-dan-uluslararasi-orgutlere-cagri-sessiz-h134266.html?fbclid=IwAR1AcntYsau16tHddELmlhbHsscfpVEpN0HVINluSM92oTJrufq12N9bbHkğ
https://yesiligdir.com/haber/detay/31570
https://yesiligdir.com/haber/detay/31571
https://igdirabakis.com/istad-baskani-sefer-karakoyunlu-ermenistan-atesle-oynuyor.html/
https://yesiligdir.com/haber/detay/31574
https://www.muglaturk.com/haber/karakoyunlu-ermenistani-siddetle-kiniyoruz-347.html
https://yenicag.info/sefer-karakoyunlu-ermenistani-ve-bu-duruma-goz-yuman-destekcilerini-kiniyoruz/
https://haberdekalite.com/istaddan-ermenistana-kinama/
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyedeki-azerbaycan-turkleri-lacin-kentinin-azerbaycana-iadesini-sevincle-karsiladi/2670739
https://www.davamhaber.com/haber/sefer-karakoyunluermenistan-atesle-oynuyor-10412
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