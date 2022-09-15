Türkiyə mediası Azərbaycan diasporunun Ermənistanın təxribatına dair bəyanatlarını yayıb
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Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın dövlət sərhədində Ermənistanın törətdiyi genişmiqyaslı təxribatı ətraflı şəkildə işıqlandırmaqdadır.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, müxtəlif xəbər saytlarında yayımlanan məlumatlarda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin Ermənistanın növbəti hərbi cinayətini sərt şəkildə qınayan, Azərbaycan Prezidentini, xalqını və Silahlı Qüvvələrini dəstəkləyən bəyanatlarına və fikirlərinə yer verilib.

Həmin yazıları ətraflı şəkildə aşağıdakı linklərdən oxumaq mümkündür:

https://www.krttv.com.tr/m/dunya/tadiv-baskani-attar-dan-uluslararasi-orgutlere-cagri-sessiz-h134266.html?fbclid=IwAR1AcntYsau16tHddELmlhbHsscfpVEpN0HVINluSM92oTJrufq12N9bbHkğ

https://yesiligdir.com/haber/detay/31570

https://yesiligdir.com/haber/detay/31571

https://igdirabakis.com/istad-baskani-sefer-karakoyunlu-ermenistan-atesle-oynuyor.html/

https://yesiligdir.com/haber/detay/31574

https://www.muglaturk.com/haber/karakoyunlu-ermenistani-siddetle-kiniyoruz-347.html

https://yenicag.info/sefer-karakoyunlu-ermenistani-ve-bu-duruma-goz-yuman-destekcilerini-kiniyoruz/

https://haberdekalite.com/istaddan-ermenistana-kinama/

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyedeki-azerbaycan-turkleri-lacin-kentinin-azerbaycana-iadesini-sevincle-karsiladi/2670739

https://www.davamhaber.com/haber/sefer-karakoyunluermenistan-atesle-oynuyor-10412

https://www.haber7.com/guncel/haber/3259086-istaddan-ermenistana-kinama

https://www.sondakika54.com/haber/istaddan-ermenistana-kinama-107961.html

https://m.yeniakit.com.tr/haber/istaddan-ermenistana-kinama-1410931.html

https://azadmedia.az/gundem/61306-tadef-kamuoyuna-duyurudur-ozl.html

https://www.bayraqdar.info/2022/09/13/eskisehird%c9%99ki-soydaslarimizdan-erm%c9%99nistanin-t%c9%99xribatina-reaksiya/

https://porsukgundem.com/esazderden-ermenistanin-provakasyonuna-tepki/

https://m.gazetekars.com/ermenistani-uluslararasi-hukuka-uymaya-davet-ediyoruz-39462h.htm

https://www.birlikhaberajansi.com.tr/guncel/13/09/2022/ermenistani-uluslararasi-hukuka-uymaya-davet-ediyoruz

https://m.gazetekars.com/kars-azerbaycan-kafkas-kulturleri-dernegi-basin-aciklamasi-39463h.htm

https://www.birlikhaberajansi.com.tr/guncel/13/09/2022/yuregimiz-ve-dualarimiz-azerbaycan-halki-ve-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-ile-birliktedir

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https://birmagazin.com/tadef-yonetim-kurulu-baskani-adalet-turan-kamuoyuna-duyurudur-h34760.html

https://1453kralmedya.com/tadef-yonetim-kurulu-baskani-adalet-turan-kamuoyuna-duyurudur-h35210.html

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