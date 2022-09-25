https://news.day.az/azerinews/1498176.html Amerikalı boksçu Meyvezer yaponyalı döyüşçü Asakuranı məğlub edib
Amerikalı boksçu Meyvezer yaponyalı döyüşçü Asakuranı məğlub edib
Beş çəki dərəcəsində boks üzrə keçmiş dünya çempionu amerikalı Floyd Mayvezer qarışıq növ üzrə (MMA) yaponiyalı döyüşçü Mikuru Asakuranı məğlub edib.
Trend-in məlumatına görə, döyüş Yaponiyanın Saytama şəhərində boks qaydalarına əsasən keçirilib. Döyüş 3 raunddan ibarət olub.
Amerikalı boksçu ikinci raundda texniki nokautla qalib gəlib.
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