Amerikalı boksçu Meyvezer yaponyalı döyüşçü Asakuranı məğlub edib
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Beş çəki dərəcəsində boks üzrə keçmiş dünya çempionu amerikalı Floyd Mayvezer qarışıq növ üzrə (MMA) yaponiyalı döyüşçü Mikuru Asakuranı məğlub edib.

Trend-in məlumatına görə, döyüş Yaponiyanın Saytama şəhərində boks qaydalarına əsasən keçirilib. Döyüş 3 raunddan ibarət olub.

Amerikalı boksçu ikinci raundda texniki nokautla qalib gəlib.