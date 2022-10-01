Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan tezliklə Avropanın etibarlı elektrik enerjisi təchizatçısı olacaq

Azərbaycan tezliklə Avropanın etibarlı elektrik enerjisi təchizatçısı olacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində Yunanıstan-Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun (IGB) açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

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