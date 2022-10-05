Prezident İlham Əliyev: Biz bütün azad edilmiş rayonlarda elektrik təchizatını tam bərpa etmişik

Biz bütün azad edilmiş rayonlarda elektrik təchizatını tam bərpa etmişik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdamda Milli Şəhərsalma Forumunda çıxışı zamanı deyib.

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