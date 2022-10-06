Prezident İlham Əliyev Praqada işçi nahar formatında keçirilən bağlanış plenar iclasında iştirak edir

Oktyabrın 6-da Praqada "Avropa siyasi birliyi" Zirvə Toplantısı çərçivəsində işçi nahar formatında bağlanış plenar iclası keçirilir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

Xəbər yenilənəcək