https://news.day.az/azerinews/1501303.html Prezident İlham Əliyev Praqada işçi nahar formatında keçirilən bağlanış plenar iclasında iştirak edir
Prezident İlham Əliyev Praqada işçi nahar formatında keçirilən bağlanış plenar iclasında iştirak edir
Oktyabrın 6-da Praqada "Avropa siyasi birliyi" Zirvə Toplantısı çərçivəsində işçi nahar formatında bağlanış plenar iclası keçirilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
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