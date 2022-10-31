https://news.day.az/azerinews/1507856.html Azərbaycanda avtomobil benzininin istehsalı azalıb
Yanacaq mazutunun istehsalı 2,1 dəfə, neft bitumu istehsalı 3,7 faiz artıb, avtomobil
Azərbaycanda avtomobil benzininin istehsalı azalıb
2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda avtomobil benzininin istehsalı 0,9 faiz azalıb.
Trend-in məlumatına görə, Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında qeyd edilir ki, neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 2885,9 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 9,1 faiz azalıb.
Yanacaq mazutunun istehsalı 2,1 dəfə, neft bitumu istehsalı 3,7 faiz artıb, avtomobil
benzininin istehsalı 0,9 faiz, dizel yanacağının istehsalı 23,3 faiz, neft koksunun istehsalı 30,3 faiz, neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin istehsalı 32,7 faiz, sürtkü yağlarının istehsalı isə 36,5 faiz azalıb.
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