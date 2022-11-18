"Çocuklar duymasın"ın aktyoru "Kuruluş Osman"da
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"Kuruluş Osman" serialına yeni aktyor daxil olub.

Sfera.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işində "Çocuklar duymasın" serialında "Çayçı Hüseyn" obrazına həyat verən aktyor Alparslan Özmol rol alacaq.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Burak Özçivit canlandırır.