https://news.day.az/azerinews/1514796.html DÇ-2022-nin oyunlarını Azərbaycanda bu kanal da yayımlayacaq
DÇ-2022-nin oyunlarını Azərbaycanda bu kanal da yayımlayacaq
DÇ-2022-nin oyunları Azərbaycanda daha bir kanalda canlı yayımlanacaq.
Day.Az xəbər verir ki, yayım hüququ İTV kanalına məxsus olan mundialın oyunlarını "CBC Sport"dan da izləmək mümkün olacaq.
Sözügedən kanaldan verilən açıqlamada 3-cü turdan etibarən DÇ-2022-nin 8 qarşılaşması "CBC Sport"da göstəriləcək.
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