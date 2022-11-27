DÇ-2022-nin oyunlarını Azərbaycanda bu kanal da yayımlayacaq

DÇ-2022-nin oyunları Azərbaycanda daha bir kanalda canlı yayımlanacaq.

Day.Az xəbər verir ki, yayım hüququ İTV kanalına məxsus olan mundialın oyunlarını "CBC Sport"dan da izləmək mümkün olacaq.

Sözügedən kanaldan verilən açıqlamada 3-cü turdan etibarən DÇ-2022-nin 8 qarşılaşması "CBC Sport"da göstəriləcək.