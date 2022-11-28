https://news.day.az/azerinews/1515065.html Futbol üzrə dünya çempionatının 8 oyunu bu kanalda yayımlanacaq
Futbol üzrə dünya çempionatının 8 oyunu bu kanalda yayımlanacaq
Qətərdə keçirilən Futbol üzrə dünya çempionatında qruplarda təşkil olunan son turun oyunları günün eyni vaxtında başlayır. Ölkə ərazisində bu çempionatın eksklüziv yayım hüququna sahib olan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tamaşaçıların bütün oyunları izləməsinə şərait yaratmaq üçün CBC Sport telekanalı ilə razılaşma əldə edib.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti açıqlama yayıb.
"Razılaşmaya əsasən, yayım hüququnun sublisenziya əsasında verilməsiylə, qrup mərhələsinin son turunun 8 oyunu CBC Sport telekanalında yayımlanacaq", - açıqlamada deyilir.
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