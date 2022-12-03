Bakıda “Khazar” markalı avtomobil
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Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda "Khazar" markalı minik avtomobili yol kənarına aşıb.

FHN-dən Day.Az-a bildirilib ki, nəticədə minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.

Yaxınlıqdakı ağaclar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb