https://news.day.az/azerinews/1516386.html Bakıda “Khazar” markalı avtomobil yanıb
Bakıda “Khazar” markalı avtomobil yanıb
Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda "Khazar" markalı minik avtomobili yol kənarına aşıb.
FHN-dən Day.Az-a bildirilib ki, nəticədə minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.
Yaxınlıqdakı ağaclar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb
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