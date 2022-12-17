Məşhur serialın yayım tarixi
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"Sıfırıncı gün" serialının yayım tarixi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, baş rollarını Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Damla Colbay, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmakın payladığı ekran işinin ilk bölümü dekabrın 28-də yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, ekran işi "Tv8" kanalında işıq üzü görəcək.