https://news.day.az/azerinews/1520132.html Məşhur serialın yayım tarixi bəlli oldu
Məşhur serialın yayım tarixi bəlli oldu
"Sıfırıncı gün" serialının yayım tarixi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, baş rollarını Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Damla Colbay, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmakın payladığı ekran işinin ilk bölümü dekabrın 28-də yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, ekran işi "Tv8" kanalında işıq üzü görəcək.
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