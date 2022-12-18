https://news.day.az/azerinews/1520711.html DÇ-2022: Argentina və Fransa yığmalarının start heyətləri açıqlandı
DÇ-2022: Argentina və Fransa yığmalarının start heyətləri açıqlandı
Qətərdə keçirilən dünya çempionatının final oyununda üz-üzə gələcək Argentina və Fransa yığmalarının start heyətləri bəlli olub.
Milli.Az bildirir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:
Argentina: Emiliano Martines, Nauel Molina, Kristian Romero, Nikolas Otamendi, Markos Akunya, Anxel Di Mariya, Rodriqo De Paul, Entso Fernandes, Aleksis Makkallister, Lionel Messi, Xulian Alvares
Fransa: Uqo Lyoris (K), Jül Kunde, Rafael Varan, Dayo Upamekano, Teo Ernandes, Adrian Rabyo, Orelyen Çuameni, Antuan Qrizmann, Kilian Mbappe, Usman Dembele, Olivye Jiru
Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
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