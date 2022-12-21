Prezident İlham Əliyevin adından Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin şərəfinə nahar verilib

Dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiçin şərəfinə nahar verilib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 