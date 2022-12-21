https://news.day.az/azerinews/1521712.html Prezident İlham Əliyevin adından Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin şərəfinə nahar verilib - FOTO
Prezident İlham Əliyevin adından Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin şərəfinə nahar verilib - FOTO
Dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiçin şərəfinə nahar verilib.
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