Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin “Xocəsən” elektrik deposunun və stansiyasının açılışında iştirak edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Bakı Metropoliteninin "Xocəsən" elektrik deposunun və "Xocəsən" stansiyasının açılışında iştirak edib.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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