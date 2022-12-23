https://news.day.az/azerinews/1522221.html Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin “Xocəsən” elektrik deposunun və stansiyasının açılışında iştirak edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin “Xocəsən” elektrik deposunun və stansiyasının açılışında iştirak edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Bakı Metropoliteninin "Xocəsən" elektrik deposunun və "Xocəsən" stansiyasının açılışında iştirak edib.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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