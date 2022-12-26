https://news.day.az/azerinews/1523211.html Prezident İlham Əliyev Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının iclasında iştirak edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının iclasında iştirak edib - FOTO
Dekabrın 26-da Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının iclası keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı.
Sonra birgə foto çəkdirildi.
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