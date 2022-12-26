Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

Dekabrın 26-da Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi naharı olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev naharda iştirak edib.