https://news.day.az/azerinews/1523280.html Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi naharında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi naharında iştirak edib
Dekabrın 26-da Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi naharı olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev naharda iştirak edib.
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