https://news.day.az/azerinews/1525053.html "Camdaki kız"da yeni aktrisa - FOTO
"Camdaki kız"da yeni aktrisa - FOTO
"Kanal D" kanalında yayımlanan "Camdaki kız" serialına yeni aktrisa daxil olacaq.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Hivda Zizan Alp rol alacaq. Aktrisa serialda "Hayri"nin həyat yoldaşı "Türkan" obrazına həyat verəcək.
Qeyd edək ki, ekran işinin baş rolunu Burcu Biricik canlandırır.
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