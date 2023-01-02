"Camdaki kız"da yeni aktrisa
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"Kanal D" kanalında yayımlanan "Camdaki kız" serialına yeni aktrisa daxil olacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Hivda Zizan Alp rol alacaq. Aktrisa serialda "Hayri"nin həyat yoldaşı "Türkan" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, ekran işinin baş rolunu Burcu Biricik canlandırır.