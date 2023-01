Smartfon bazarında bəzi şirkətlər xüsusiyyət və dizayn baxımından keyfiyyətli modellər istehsal etsə də, yeniləmə dəstəyi bitmiş smartfonlara üstünlük verilməyə bilər.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Xiaomi"-nin EOS (Dəstəyin tamamilə dayandırıldığı cihazlar) siyahısına əlavə edilən telefonlar artıq "MIUI", "Android" və ya təhlükəsizlik yeniləmələrini almayacaq.

Yeniləmə dəstəyini itirən modellər aşağıdakılardır:

mi 1

mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Note 10

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

MiPad 3

MiPad 4

MiPad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi A3 (Android O )

redmi 1

Redmi 1S

redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

redmi get

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

Redmi K30

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi K30 5G