https://news.day.az/azerinews/1527237.html Prezident İlham Əliyev: Gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları müsbət rol oynayacaq
Prezident İlham Əliyev: Gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları müsbət rol oynayacaq
Gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları müsbət rol oynayacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib.
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