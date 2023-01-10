Prezident İlham Əliyev: Gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları müsbət rol oynayacaq

Gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları müsbət rol oynayacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib.

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