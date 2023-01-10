https://news.day.az/azerinews/1527254.html Prezident İlham Əliyev: Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycanın enerji resurslarına maraq xeyli artıb
Prezident İlham Əliyev: Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycanın enerji resurslarına maraq xeyli artıb
Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycanın enerji resurslarına maraq xeyli artıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib.
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