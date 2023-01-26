Kıvançla Serenayın serialının ilk tizeri yayımlandı

Baş rolları Kıvanç Tatlıtuğla Serenay Sarıkayanın canlandırdığı "Ailə" serialının ilk tizeri təqdim edilib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ekran işi tezliklə "Show TV"də yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, serialda Nur Sürer, Nejat İşler, Levent Ülgen, Simge Yurdatapan, Canan Ergüder və Yüsra Geyik kimi məşhur aktyorlar da yer alacaq.