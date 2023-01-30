Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan Prezidenti Katalin Novak ilə təkbətək görüşü olub

Yanvarın 30-da Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan Prezidenti xanım Katalin Novak ilə təkbətək görüşü olub.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.