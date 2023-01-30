https://news.day.az/azerinews/1533121.html Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan Prezidenti Katalin Novak ilə təkbətək görüşü olub - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan Prezidenti Katalin Novak ilə təkbətək görüşü olub - FOTO
Yanvarın 30-da Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan Prezidenti xanım Katalin Novak ilə təkbətək görüşü olub.
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