https://news.day.az/azerinews/1533397.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Macarıstana səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Macarıstana səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Macarıstana səfərdən görüntülər paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşım "IlhamAliyev", "MehribanAliyeva" həştaqları ilə edilib.
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