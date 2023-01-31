Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Macarıstana səfərdən görüntülər paylaşıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Macarıstana səfərdən görüntülər paylaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşım "IlhamAliyev", "MehribanAliyeva" həştaqları ilə edilib.