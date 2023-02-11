"PAŞA Holding"in qardaş Türkiyəyə yardımı Türkiyə mediasının diqqət mərkəzindədir

PAŞA Holding və onun törəmə şirkətlərinin qardaş ölkəyə yardımı Türkiyə mediasında geniş işıqlandırılıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, Türkiyənin bir sıra aparıcı media strukturlarında bununla bağlı məlumatlar paylaşılıb.

Qeyd edək ki, PAŞA Holding və onun törəmə şirkətləri Türkiyənin iki önəmli yardım fonduna - Ahbap və Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyinə (AFAD) - hərəsinə 500 min dollar olmaqla ümumilikdə 1 milyon dollar ianə edib.

"Bütün şirkətlər qrupumuz adından həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzu edir, zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayırıq" - "PAŞA Holding"in baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov bildirib.

Bununla bağlı Türkiyə mətbuatında gedən yazıların keçidlərini oxuculara təqdim edirik:

https://www.dha.com.tr/gundem/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-2204273

https://www.yenisafak.com/amphtml/gundem/azerbaycanin-en-buyuk-holdinginden-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-bagis-4506745

https://www.cnnturk.com/turkiye/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi

https://www.msn.com/tr-tr/haber/turkiye/azeri-şirketten-türkiyeye-1-milyon-dolarlık-deprem-yardımı/ar-AA17lwHC?li=BBpmdUa

https://www.haberchannel.com/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi/amp

https://www.yenihaberden.com/service/amp/azeri-sirketten-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-1764533h.htm

https://flipboard.com/@CnnTurk/azeri-irketten-t-rkiye-ye-1-milyon-dolarl-k-deprem-yard-m/a-NX-nsGmiRJmLdy8Z7bzUSw%3Aa%3A1826943721-71c3f4dbca%2Fcnnturk.com?format=amp

http://www.guvengazetesi.com.tr/azerbaycan-sirketlerinden-depremzedelere-yardim-yagdi/6804/

https://www.bursasondakika.com.tr/amp/genel/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-h141908.html

https://heryerhaber.com/haber/azerbaycanin_en_buyuk_holdinginden_dev_bagis-28743.html?amp=1

https://www.akilligundem.com/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi/

https://www.akcagazete.com/amp/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-6417-haberi

https://www.yenisafak.com/en/world/pasha-holding-subsidiaries-donate-1-million-to-support-turkiye-after-quake-3660496