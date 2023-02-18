https://news.day.az/azerinews/1539204.html Türkiyənin tanınmış futbolçusunun meyiti tapıldı - FOTO
Türkiyənin tanınmış futbolçusunun meyiti tapıldı - FOTO
Kahramanmaraşda baş verən zəlzələdə zamanı "Hatayspor"un oyunçusu Kristian Atsunun meyiti tapılıb.
Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qanalı futbolçunun meneceri Murat Uzunmehmet açıqlama verib.
O qeyd edib ki, Kristian Atsunun Hataydakı "Renessans Residence"nin dağıntıları altından cəsədi tapıldı.
Qeyd edək ki, Kristian Atsu karyerası ərzində Portuqaliyada "Porto", "Rio Ave", İngiltərədə "Çelsi", "Everton", "Bormut", "Nyukasl", Niderlandda "Vitess", İspaniyada "Malaqa" və Səudiyyə Ərərbistanında "Əl-Riad" klublarının formasını geyinib. O, ötən ilin sentyabrında "Əl-Riad"dan "Hatayspor"a keçib.
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