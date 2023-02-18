Prezident İlham Əliyev: Biz tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın

Biz tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mühxendə yerli telekanallara müsahibəsində deyib.

Xəbər yenilənəcək