https://news.day.az/azerinews/1539381.html Prezident İlham Əliyev: Biz tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın
Prezident İlham Əliyev: Biz tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın
Biz tələb edirik ki, yataqlarımızın qanunsuz istismarı dayandırılsın.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mühxendə yerli telekanallara müsahibəsində deyib.
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