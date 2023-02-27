Kıvançla Serenayın serialı bu tarixdə yayımlanacaq
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Baş rollarını Serenay Sarıkayayla Kıvanç Tatlıtuğun canlandırdığı "Ailə" serialının yayım tarixi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işinin ilk bölümü martın 7-də izləyicilərə təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, serial "Show" kanalında yayımlanacaq.