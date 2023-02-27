https://news.day.az/azerinews/1541339.html Kıvançla Serenayın serialı bu tarixdə yayımlanacaq
Baş rollarını Serenay Sarıkayayla Kıvanç Tatlıtuğun canlandırdığı "Ailə" serialının yayım tarixi bəlli olub.
Kıvançla Serenayın serialı bu tarixdə yayımlanacaq
Baş rollarını Serenay Sarıkayayla Kıvanç Tatlıtuğun canlandırdığı "Ailə" serialının yayım tarixi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işinin ilk bölümü martın 7-də izləyicilərə təqdim olunacaq.
Qeyd edək ki, serial "Show" kanalında yayımlanacaq.
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