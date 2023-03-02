https://news.day.az/azerinews/1542939.html Prezident İlham Əliyev Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş direktorunu qəbul edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş direktorunu qəbul edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Baş direktoru Rafael Mariano Qrossini qəbul edib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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