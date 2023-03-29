https://news.day.az/azerinews/1550471.html 8 yaşlı uşağın yaşadığı evin qarşısından meyiti tapıldı
8 yaşlı uşağın yaşadığı evin qarşısından meyiti tapıldı
Sabirabadda 8 yaşlı uşağın yaşadığı evin qarşısından meyiti tapılıb.
Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Day.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, martın 28-də Sabirabad rayonu Məmişlər kənd sakini 2015-ci il təvəllüdlü Siyasət Cəfərovun yaşadığı evin qarşısında meyiti aşkar edilib.
Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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