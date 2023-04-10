Prezidenti İlham Əliyev Astanada Heydər Əliyev küçəsinin açılışında iştirak edib

Aprelin 10-da Astanada Heydər Əliyev küçəsinin açılışı olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev mərasimdə iştirak ediblər.

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Heydər Əliyev küçəsində yerləşən Botanika bağında ağac əkiblər.