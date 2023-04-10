https://news.day.az/azerinews/1554224.html Prezidenti İlham Əliyev Astanada Heydər Əliyev küçəsinin açılışında iştirak edib - FOTO
Prezidenti İlham Əliyev Astanada Heydər Əliyev küçəsinin açılışında iştirak edib - FOTO
Aprelin 10-da Astanada Heydər Əliyev küçəsinin açılışı olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev mərasimdə iştirak ediblər.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Heydər Əliyev küçəsində yerləşən Botanika bağında ağac əkiblər.
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