https://news.day.az/azerinews/1556341.html "Üç kız kardeş"də yeni aktyor - FOTO
"Üç kız kardeş"də yeni aktyor - FOTO
"Kanal D" kanalında yayımlanan "Üç kız kardeş" serialına yeni aktyor daxil olacaq.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Gökbərk Dəmirci rol alacaq. O, layihədə "Kartal"obrazına həyat verəcək.
Qeyd edək ki, serialda baş rolları Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu paylaşır.
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