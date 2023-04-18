https://news.day.az/azerinews/1556631.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Neftçalaya səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO - VİDEO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Neftçalaya səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO - VİDEO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında Prezident İlham Əliyevlə Neftçalaya səfərdən görüntülər paylaşıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, paylaşımda deyilir: "Azerbaijan Fish Farm". Neftçala.18.04.2023".
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