Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Neftçalaya səfərdən görüntülər paylaşıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında Prezident İlham Əliyevlə Neftçalaya səfərdən görüntülər paylaşıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, paylaşımda deyilir: "Azerbaijan Fish Farm". Neftçala.18.04.2023".