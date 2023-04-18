Togg-un ilk avtosalonu və servisi İstanbulda
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Türkiyənin ilk yerli avtomobili olan Togg-un ilk avtosalonu və avtoservisi İstanbulda istifadəyə verilib.

Day.Az TurkicWorld-a istinadən xəbər verir ki, Zeytinburnuda açılan mərkəzdə Togg avtomobilləri nümayiş etdirilir.

Bu nöqtədən istifadəçilərə təhvil veriləcək olan Togg avtomobillərinin təslim tarixləri yaxın günlərdə açıqlanacaq.

Xatırladaq ki, il Togg avtomobili aprelin 3-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təhvil edilib.

Daha sonra isə, aprelin 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, aprel ayının 12-də isə Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyayevə təqdim olunub.

Togg-un avtosalonu və avtoservisi aşağıdakı nöqtələrdə xidmətə veriləcək:

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi, Bursa

İstanbul, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Ətraflı

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kocaeli, Gebze

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Antalya, Kepez

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır, Bağlar

İstanbul, Zeytinburnu

İzmir, Bornova