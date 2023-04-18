Togg-un ilk avtosalonu və servisi İstanbulda istifadəyə verilib
Türkiyənin ilk yerli avtomobili olan Togg-un ilk avtosalonu və avtoservisi İstanbulda istifadəyə verilib.
Day.Az TurkicWorld-a istinadən xəbər verir ki, Zeytinburnuda açılan mərkəzdə Togg avtomobilləri nümayiş etdirilir.
Bu nöqtədən istifadəçilərə təhvil veriləcək olan Togg avtomobillərinin təslim tarixləri yaxın günlərdə açıqlanacaq.
Xatırladaq ki, il Togg avtomobili aprelin 3-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təhvil edilib.
Daha sonra isə, aprelin 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, aprel ayının 12-də isə Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyayevə təqdim olunub.
Togg-un avtosalonu və avtoservisi aşağıdakı nöqtələrdə xidmətə veriləcək:
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi, Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Ətraflı
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kocaeli, Gebze
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
İstanbul, Zeytinburnu
İzmir, Bornova
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