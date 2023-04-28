https://news.day.az/azerinews/1559761.html Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib
Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib
Şimali Kipr Türk Respublikası Türk Dövlətləri Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasına (TÜRKPA) müşahidəçi üzv seçilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı "Twitter" hesabında paylaşım edib.
"Kipr türkləri türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Şimali Kipr Türk Respublikasının TÜRKPA-ya müşahidəçi üzvlüyü xeyirli olsun. Birlikdə güclüyük!" - deyə səfir qeyd edib.
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