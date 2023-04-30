https://news.day.az/azerinews/1560212.html Prezident İlham Əliyev “Boeing” şirkətinin icraçı vitse-prezidentini qəbul edib
Prezident İlham Əliyev “Boeing” şirkətinin icraçı vitse-prezidentini qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 30-da "Boeing" şirkətinin icraçı vitse-prezidenti, "Boeing Commercial Airplanes" şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Stenli Dili qəbul edib.
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