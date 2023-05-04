https://news.day.az/azerinews/1561533.html Prezident İlham Əliyev “Azərenerji” ASC-nin “Cəbrayıl” enerji qovşağının açılışında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev “Azərenerji” ASC-nin “Cəbrayıl” enerji qovşağının açılışında iştirak edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 4-də Cəbrayıl rayonuna səfər edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev "Azərenerji" ASC-nin "Cəbrayıl" enerji qovşağının açılışında iştirak edib.
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