Prezident İlham Əliyev “Azərenerji” ASC-nin “Cəbrayıl” enerji qovşağının açılışında iştirak edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 4-də Cəbrayıl rayonuna səfər edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev "Azərenerji" ASC-nin "Cəbrayıl" enerji qovşağının açılışında iştirak edib.

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