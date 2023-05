Azərbaycanı “Avroviziya-2023”də təmsil edən TuralTuranX qardaşları Liverpulda fanatları ilə görüşüblər

Azərbaycanı bu il "Avroviziya-2023" mahnı müsabiqəsində təmsil edən Tural və Turan əkiz qardaşları - TuralTuranX müsabiqənin keçirildiyi Liverpul şəhərində bir sıra görüşlər keçiriblər.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətindən (İTV) Day.Az-a verilən məlumata görə, TuralTuranX Liverpulda "Avroviziya" fanatları ilə görüşdə həm öz mahnılarını, həm də Azərbaycan dilində mahnı ifa ediblər.

Bundan başqa, təmsilçilərimiz mayın 9-da 1-ci yarımfinalda çıxış etmək üçün səhnə məşqlərini davam etdirirlər.

Xatırladaq ki, onlar 12-ci nömrə altında səhnəyə çıxacaqlar.

"Avroviziya"nın yeni qaydalarına əsasən, müsabiqədə iştirak etməyən ölkələr də bu il səsverməyə qatıla biləcəklər.

Qeyd edək ki, "Avroviziya 2023" mahnı müsabiqəsi bu il mayın 9 və13-də ötən il qalib gəlmiş Ukrayna adından Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində keçiriləcək. Ukrayna və Böyük Britaniyanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan "Avroviziya-2023"də Azərbaycanı "Tell me more" mahnısı ilə Tural və Turan Bağmanov qardaşları təmsil edir.

Müsabiqə İctimai Televiziyanın efirində canlı yayımlanacaq.