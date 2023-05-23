Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədrini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 23-də ATƏT Parlament Assambleyasının sədri xanım Marqareta Sederfelti qəbul edib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

Xəbər yenilənəcək