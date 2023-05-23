https://news.day.az/azerinews/1566790.html Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədrini qəbul edib
Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədrini qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 23-də ATƏT Parlament Assambleyasının sədri xanım Marqareta Sederfelti qəbul edib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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