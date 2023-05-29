Ərdoğan ilə Co Bayden arasında telefon danışığı olacaq

Ötən gün üçüncü dəfə Prezident seçilməsini qeyd edən Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Co Bayden ilə telefon danışığı aparacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın deyib. İ.Kalın bildirib ki, iki dövlət başçısı arasındakı telefon danışığı bu gün axşam baş tutacaq.