Azərbaycan sübut etdi ki, o, Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşıdır
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Azərbaycan Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşı olduğunu sübut etdi.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radev Kişinyovda keçirilən 2-ci Avropa Siyasi Sammitinin kuluarlarında jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

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