"Play Store"da yüz minlərlə proqram var. Onların əksəriyyəti həyatımızı asanlaşdırmaq məqsədi daşısa da, əks məqsədlə inkişaf etdirilən və məlumatlarımızı ələ keçirmək istəyənlər də var. "Dr.Web" kibertəhlükəsizlik qrupu 193 zərərli proqram aşkarlayıb.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, paylaşılan hesabata görə, sözügedən proqramlarda zərərli "SpinOk" proqram təminatı mövcuddur. Bu proqram istifadəçinin kredit kartı məlumatlarından telefonun sensorlarına daxil ola bilər. Bu şəkildə, o, vacib məlumatları ələ keçirir. "SpinOk" əldə etmək istədiyi məlumatı aldıqdan sonra bütün məlumatları kibercinayətkarlara ötürür.



Telefondan silməli olacağınız proqramlar

1) Chip Winner 2048

2) iSecurity - Virus Cleaner

3) Quick Loan Pro

4) Calculator Lock - Photos Vault

5) Pixel Battle

6) Ztime:Earn cash rewards easily

7) Pop Stone 2 - Match 3 Game

8) Gem Puzzle

9) Real Money:Play Games Earn

10) Vast VPN - Secure VPN Proxy

11) Fast Booster Box

12) Channel3

13) Make Money - Game Time

14) Woohoo - Real Cash Games

15) Earn Money: Squid Game

16) Cash Game: Money Puppy

17) LuckyYou

18) Hello VPN-Fast & Secure

19) Dong Bao

20) HotBuku-Alat Pembaca Novel Profesional dan Populer

21) Yeloli Princess Makeup

22) Mnogo Monet

23) Yeloli Princess Makeup

24) UangNyata:hasilkan & permainan

25) Fast Loan Plus

26) Crazy Christmas Tree

27) Pop Diamonds

28) Cash All - Earn real money

29) Merge snack-Overfood

30) Vegas Coin Pusher

31) Crazy Cut Money

32) Lucky Cashman-Real Money&Paid

33) Lucky Slots: Real Money& Spin

34) TappyCoins

35) Pet Connect - cute pets match

36) Lucky Coin Pusher -3D

37) Money Tree Garden

38) Chips Winner

39) Mega Win Slots

40) SuperFastVPN-UnlimitedVPN

41) Magical Pet:Pop Match

42) Neutral Solitaire

43) BTC Linked

44) Lucky Dog Videos

45) Hexa Link - 2248 Connect Puzzle

46) Ganho Casual

47) Bitcoin 2 Moon

48) Pop Pop Balls

49) Fruits Legend: Farm Frenzy

50) Fruit Bubble Smash

51) BTC Fall

52) Sweet Fruit Smash

53) Funny Hoop

54) Go Break

55) Step Going

56) Funny Block

57) Squid Gem

58) Lucky Cube Blast

59) Cube Master 3D

60) Merge Crazy Bal

61) Grand Win Solitaire

62) ChipWin To 21:Merge game

63) Bubble Shooter Hero

64) Bingo Day: Lucky to Win

65) Cookie Crush

66) Winning Slot : Mystic Pharaoh

67) HexaPop Link 2248

68) Dropping Balls

69) Crazy Magic Ball

70) Bird Linked

71) BigBang PopStar - Pongs Puzzle

72) Chain One Line

73) Jewels Crush Fever - Match 3 Jewel Blast

74) Tropical Fruit Blast

75) Bubble Spinner

76) Merge hexagon jewel - Match 3

77) Random Dice

78) Jelly Connect

79) Monster Link- Match Blast

80) Block Crush

81) Birds Merge

82) Idle Dinosaurs

83) Kitty Blast: Lucky Pet 2022!

84) Go Jump

85) Knife Master

86) Macaron Match

87) Crazy Cut Money

88) Mood to Pop

89) Smash King

90) Lucky Eggs - Win Big Rewards

91) Mystery Solitaire Tycoon

92) candy kaboom

93) Dice Master: Jump Jump

94) Mega Jackpot Slot: Cash Winner

95) Dreamlike Candy:Sweet Merge



96) Candy Winner

97) Block Puzzle

98) Desert tree: Cash Grow Game

99) Macaron Boom

100) Word Games: Big Win

101) Vegas Cash Casino

102) Cube 2048

103) Crazy Pop Tree

104) Vegas Bingo

105) Street Soccer Game

106) Real Money Slots & Spin to Win

107) Bingo County: Amazing 2022

108) Crazy Bomb

109) Cookie Macaron

110) Circus coin pusher

111) Ludo Magic

112) Mystery Miner Tycoon

113) Slots Pop!

114) Bitcoin Master

115) Happy Fruit

116) Blackjack 21: Cash Poker

117) Forest Puzzle

118) Hex Puzzle

119) 2048 Lucky Cube

120) Solitaire legend

121) Cake Master: Cream Legend

122) Crazy Fruit Crush

123) Boom Match

124) Funny Macaron

125) Cute Macaron Zumba

126) Food Merger

127) Holic Macaron

128) Dessert Match Kitchen

129) Macaron Bubble

130) Bingo Slots

131) Sea Big Bang

132) Cute Liner

133) Puppy Fruit Slice

134) Crazy Zumba Fruit

135) Funny Hex Merge

136) Cash Storm Slots: Real MoneyChatMate

137) Bingo Magic Zoo: 2022 Journey

138) Farm Blast - Match Game

139) Shake Shake Sheep

140) Cat Party

141) Lucky Star: Lotto Scratch

142) Mega Lightning Slots

143) BitCoin Connect

144) Bitcoin Master -Mine Bitcoins!

145) Solitaire Mega : Win Big

146) Lucky Aquarium

147) Happy Farm Slots-harvest & win

148) Crazy Cash Dozer

149) Maya Merge - 2248 Hexa Puzzle

150) Bank Bingo Slot

151) Lucky cube

152) Diamond Miner: Surprises

153) Foodie Tiler

154) Lucky Crush

155) Lucky Woody Match-Block Blast

156) Bingo Club-Lucky to win

157) Nice PopLink 2248

158) Tiler Master

159) Food to pop

160) Fun Block Puzzle Game 2022

161) Coin Defender

162) Cash master

163) Happy Merge Bang

164) Block BigBang

165) Dominoes - Royal Master

166) Royal Knight Slice

167) Cookie Smash

168) Candy Pop Star

169) Lucky For Happy

170) Happy 2048

171) Merge Lucky Puppies

172) Holiday 2048

173) 2248 Linked

174) Street Football Star

175) Fruit Spin Blast

176) Magic Balls

177) Joy Match 3D

178) Classic Diamond Slots: Cash

179) Super Jump

180) Slot Club

181) Lucky Tile Match: Triple Crush

182) Relx cash

183) Chain Block 3D

184) Metaverse Merge

185) Block Master - Brain Games

186) Fruit Cutting Killer

187) Gem Smash

188) Smash Master

189) Dessert Crush

190) BuzzVideo-Earn money app

191) Tunai Instan

192) ClipClaps - Reward your interest