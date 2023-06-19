https://news.day.az/azerinews/1572669.html Çağatayın serialında o da rol alacaq - FOTO
Çağatayın serialında o da rol alacaq - FOTO
"Kübra" serialının ikinci mövsümün çəkilişləri üçün hazırlıqlara başlanılıb.
Day.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işinin yeni sezonunda Deniz Işın da rol alacaq.
Qeyd edək ki, layihənin ilk mövsümündə Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan Nazan Kesal kimi məşhur simalar yer alıb.
Layihə tezliklə "Netflix"də yayımlanacaq.
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