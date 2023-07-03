Polşada 3-cü Avropa Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib
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Polşada 3 Avropa Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.

Trend xəbər verir ki, Krakovun "Henryk Reymana" stadionunda olan bağlanış mərasimində yarışda iştirak edən komandalar paradda iştirak edib.

Azərbaycan yığması da həmin paradda iştirak edib.