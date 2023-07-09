В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 831 961 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 665 человек вылечились, 10 285 человек скончались, число активных больных - 11.

За прошедшие сутки проведено 495 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 650 864 тестов.