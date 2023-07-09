https://news.day.az/azerinews/1579950.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 831 961 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 665 человек вылечились, 10 285 человек скончались, число активных больных - 11.
За прошедшие сутки проведено 495 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 650 864 тестов.
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